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    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2026
    • 04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib

    Panamada, Sona şəhərindən 32 kilometr cənub-qərbdə 6,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Panama Universitetinin Yer elmləri İnstitutunun saytında bildirilib.

    "Tarix: 12 oktyabr 2026-cı il. Vaxt: yerli vaxtla 18:20:36. Maqnituda: 6,4. Dərinlik: 5 kilometr", - məlumatda qeyd olunub.

    Zəlzələnin episentri ölkənin Sakit okean sahilləri bölgəsində, Veraquas və Çiriki əyalətləri yaxınlığında yerləşib.

    Yeni zəlzələ oktyabrın 9-da qeydə alınmış güclü seysmik hadisədən üç gün sonra baş verib. Həmin vaxt Tonosidən 39 kilometr şimal-qərbdə, dörd kilometr dərinlikdə 7,2 maqnitudalı zəlzələ baş vermişdi.

    Zəlzələ Təbii fəlakət Panama
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
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