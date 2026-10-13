Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2026
- 04:52
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Panamada, Sona şəhərindən 32 kilometr cənub-qərbdə 6,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Panama Universitetinin Yer elmləri İnstitutunun saytında bildirilib.
"Tarix: 12 oktyabr 2026-cı il. Vaxt: yerli vaxtla 18:20:36. Maqnituda: 6,4. Dərinlik: 5 kilometr", - məlumatda qeyd olunub.
Zəlzələnin episentri ölkənin Sakit okean sahilləri bölgəsində, Veraquas və Çiriki əyalətləri yaxınlığında yerləşib.
Yeni zəlzələ oktyabrın 9-da qeydə alınmış güclü seysmik hadisədən üç gün sonra baş verib. Həmin vaxt Tonosidən 39 kilometr şimal-qərbdə, dörd kilometr dərinlikdə 7,2 maqnitudalı zəlzələ baş vermişdi.
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