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    МВФ значительно улучшил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026-2027 годы

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 06:01
    МВФ значительно улучшил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026-2027 годы

    Международный валютный фонд (МВФ) заметно пересмотрел в сторону увеличения прогнозные показатели профицита счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана на 2026-2027 годы..

    Как сообщает Report со ссылкой на октябрьский отчет "Перспективы развития мировой экономики: устойчивость под давлением, неотложный выбор" МВФ, ожидаемый профицит СТО Азербайджана в 2026 году достигнет 11,3% ВВП, тогда как в 2027 году этот показатель составит 9,8% ВВП.

    Ранее Валютный фонд закладывал в свои расчеты профицит счета текущих операций Азербайджана на 2026 год в размере 9,7% ВВП, а на 2027 год - лишь 5,4% ВВП.

    За первые шесть месяцев 2026 года профицит СТО платежного баланса страны оценивается в 12,4% ВВП, что в абсолютном выражении эквивалентно 4,738 млрд долларов.

    Исходя из майских прогнозов МВФ, профицит СТО платежного баланса Азербайджана за весь 2026 год должен составить 7,572 млрд долларов.

    Центральный банк Азербайджана, в свою очередь, в мае этого года оценивал профицит СТО на 2026 год в 5,5 млрд долларов, а на 2027 год - в 4,4 млрд долларов. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует этот показатель на текущий год на отметке 10,9% ВВП, а на 2027 год - на уровне 6,2%.

    Счет текущих операций Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Международный валютный фонд (МВФ)
    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2026-2027-ci illər proqnozunu xeyli yüksəldib
    IMF raises Azerbaijan's 2026-2027 current account surplus forecast
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