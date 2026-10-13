Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %

Международные резервы Украины с 1 января по 1 октября сократились на 10,19 миллиарда долларов, или на 17,8%.

Как передает Report, это следует из данных украинского нацбанка.

"Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года по предварительным данным составили 47 101,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте национального банка Украины. При этом, 1 января 2026 года международные резервы страны составляли 57,292 миллиарда долларов. Таким образом, за девять месяцев украинские международные резервы сократились на 10,19 миллиарда долларов, или на 17,8%.

На фоне сокращения золотовалютных резервов в Украине растет государственный долг. По информации финучреждения, госдолг страны по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов. Только за один месяц задолженность Украины выросла на 1,37 миллиарда долларов.

По оценке украинского Минфина, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10,15 триллиона гривен, или 226 миллиардов долларов. При этом проект госбюджета на 2027 год предполагает рост госдолга вплоть до 276 млрд долларов.