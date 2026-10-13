МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,1% в 2026 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста мировой экономики на 3,1% в текущем и 3,4% в 2027 году.

Как сообщает Report, такой прогноз содержится в очередном докладе организации о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Бангкоке, где проходят выездные заседания руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Из документа следует, что прогноз роста мировой экономики на текущий год скорректирован в сторону повышения на 0,1 процентного пункта по сравнению с данными, представленными в июльском докладе МВФ. Прогноз на 2027 год оставлен без изменений. Рост по итогам 2025 года специалисты МВФ оценивают в 3,5%.

Авторы доклада признают, что "менее чем за семь лет мировая экономика пережила беспрецедентную череду событий", к которым они относят пандемию COVID-19 и спровоцированные ей перебои в цепочках поставок, украинский кризис и конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на энергоносители и сырье, а также ужесточение торговых ограничений и обострение торговых отношений между странами.

"Но, несмотря на серию потрясений, мировая экономика устояла", - подчеркивают эксперты, объясняя это, в частности, изменением маршрутов поставок энергоносителей, увеличением их производства рядом стран, переходом на альтернативные источники энергии, а также развитием технологий в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и увеличением инвестиций в этой отрасли.