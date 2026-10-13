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    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт Де Вевер предложили создать в Евросоюзе "механизм стоп-крана", позволяющий приостанавливать действие европейских норм и решений Еврокомиссии (ЕК), если они препятствуют конкуренции и развитию промышленности.

    Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо, адресованное председателю Европейского совета Антониу Коште.

    Авторы инициативы считают, что странам ЕС необходимо предоставить возможность временно останавливать действие новых правил, разработанных в Брюсселе, если те создают чрезмерную нагрузку для национальных правительств и бизнеса.

    Кроме того, лидеры призвали ускорить сокращение административной нагрузки на малый и средний бизнес.По их словам, это необходимо для повышения конкурентоспособности европейской экономики.

    Письмо направлено Коште накануне саммита ЕС, запланированного на 15-16 октября. Среди тем встречи - бюджетные планы Еврокомиссии на 2028-2034 годы, энергетический кризис, дальнейшее расширение Евросоюза и поставки оружия Украине.

    Фридрих Мерц Джорджа Мелони Барт Де Вевер Европейский союз (ЕС) Европейская комиссия
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