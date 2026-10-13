В результате инцидента в парке развлечений в США погиб один, пострадали несколько человек

Один человек погиб, несколько получили травмы в результате инцидента на одном из аттракционов парка развлечений в американском штате Джорджия.

Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в Six Flags Over Georgia в понедельник, около 16:00 по местному времени (в полночь вторника по бакинскому времени - ред.). Личность погибшего не раскрывается.

Хотя полиция не уточнила, на каком именно аттракционе произошел инцидент, съемочная группа CBS News Atlanta зафиксировала остановку американской горки "Голиаф". Посетителей эвакуировали с ее самой высокой точки по аварийной лестнице.

Аттракцион открылся в 2006 году и является самым высоким в парке: его максимальная высота достигает 61 м, а падение - 51,8 м при скорости до 113 км/ч.