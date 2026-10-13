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    В результате инцидента в парке развлечений в США погиб один, пострадали несколько человек

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 06:52
    В результате инцидента в парке развлечений в США погиб один, пострадали несколько человек

    Один человек погиб, несколько получили травмы в результате инцидента на одном из аттракционов парка развлечений в американском штате Джорджия.

    Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию.

    По ее данным, инцидент произошел в Six Flags Over Georgia в понедельник, около 16:00 по местному времени (в полночь вторника по бакинскому времени - ред.). Личность погибшего не раскрывается.

    Хотя полиция не уточнила, на каком именно аттракционе произошел инцидент, съемочная группа CBS News Atlanta зафиксировала остановку американской горки "Голиаф". Посетителей эвакуировали с ее самой высокой точки по аварийной лестнице.

    Аттракцион открылся в 2006 году и является самым высоким в парке: его максимальная высота достигает 61 м, а падение - 51,8 м при скорости до 113 км/ч.

    Трагический инцидент Парк развлечений Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də əyləncə parkında baş verən hadisədə bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb
    44 - Tezliklə
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