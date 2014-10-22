Главы ИВ десяти районов Азербайджана посетили Южную Корею

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Главы исполнительных властей десяти районов Азербайджана посетили Южную Корею 11-22 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Азербайджана в Сеуле, делегация, состоящая из глав ИВ Бейлаганского, Сальянского, Кельбаджарского, Шахбузского, Шарурского, Газахского, Гедабекского, Джалилабадского районов и Низаминского района Гянджи посетили города Сеул, Пусан, Даэгу и Кёнчжу.

В рамках визита состоялось посещение городских структур, индустриальных комплексов, мэрий, музеев и достопримечательностей.