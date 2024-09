Клаар сегодня завершает миссию спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сегодня завершает свою миссию на данном посту.

Как передает Report об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодня мой последний день в качестве спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу. Многое произошло с тех пор, как я приступил к работе почти 7 лет назад, в ноябре 2017 года. Однако, одно остается неизменным: приверженность ЕС оказанию помощи нашим соседям по региону в достижении устойчивого и справедливого мира", - написал он.