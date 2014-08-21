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    Азербайджан увеличил экспорт химической продукции

    Доля химической продукции в общей структуре экспорта составила 0,3%

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ По итогам января-июля 2014 года Азербайджан экспортировал химической продукции на сумму 39,02 млн. долларов США.

    Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года экспорт химической продукции увеличился на 4,8%.

    В общем объеме экспорта в январе-июле доля химической продукции составила 0,3%.

    Отметим, что в течение 2013 года Азербайджан экспортировал химической продукции на сумму 57,169 млн. долларов. По сравнению с 2013 годом экспорт химической продукции увеличился на 67,3%.

    В структуре общего объема экспорта в прошлом году доля химической продукции составила 0,2%.

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