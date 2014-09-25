Азербайджан увеличил производство легковых автомобилей в 5 раз

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2014 года в Азербайджане произведено автомобилей и прицепов на сумму 12,5 млн. манатов. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство в ценовом эквиваленте выросло на 91,1%.

Согласно статданным, за 8 месяцев текущего года в Азербайджане произведено 1 771 легковых автомобилей, 180 грузовых автомобилей и 874 трактора.

Следует отметить, что по всем видам выпускаемой продукции наблюдается рост. Так, производство легковых автомобилей в сравнении с январем-августом 2013 года увеличилось в 5,4 раза, грузовых автомобилей - на 22,4%, а производство тракторов выросло вдвое.