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    Азербайджан увеличил производство легковых автомобилей в 5 раз

    За 8 месяцев 2014 года в Азербайджане произведено 1 771 легковых автомобилей

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2014 года в Азербайджане произведено автомобилей и прицепов на сумму 12,5 млн. манатов. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство в ценовом эквиваленте выросло на 91,1%.

    Согласно статданным, за 8 месяцев текущего года в Азербайджане произведено 1 771 легковых автомобилей, 180 грузовых автомобилей и 874 трактора.

    Следует отметить, что по всем видам выпускаемой продукции наблюдается рост. Так, производство легковых автомобилей в сравнении с январем-августом 2013 года увеличилось в 5,4 раза, грузовых автомобилей - на 22,4%, а производство тракторов выросло вдвое. 

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