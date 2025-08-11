О нас

TƏBİB: Родившийся в метро ребенок снят с аппарата ИВЛ

Здоровье
11 августа 2025 г. 11:22
Состояние здоровья ребенка, родившегося 8 августа на станции метро '20 Января', улучшается.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, ребенок, находившийся на лечении в отделении реанимации новорожденных, снят с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и переведен на респираторную поддержку с помощью кислородной маски, его состояние улучшается:

"Ребенок находится на грудном вскармливании, хорошо усваивает пищу. Кроме того, продолжается парентеральное питание. По результатам лабораторных исследований отмечен рост инфекционных показателей, в связи с чем проводится соответствующее интенсивное лечение. Состояние матери оценивается как стабильное, ее лечение продолжается в отделении патологии беременности".

Напомним, что мальчик родился 8 августа на станции метро "20 Января" Бакинского метрополитена.

Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Metroda doğulan körpə süni tənəffüs aparatından ayrılıb, vəziyyəti yaxşılaşır

