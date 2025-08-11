О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 10:22
СМИ: Баку выходит на роль ведущего посредника в ближневосточных переговорах

Азербайджан становится ключевым игроком в ближневосточной дипломатии.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитическом материале издания The Jerusalem Post под заголовком "Азербайджан - мост мира между Израилем и Сирией".

По мнению автора, Баку уже давно известен своей гибкой стратегией в сфере энергетики и региональной безопасности. Теперь же, как отмечает автор материала, Азербайджан готов взять на себя роль посредника в налаживании диалога между Израилем и Сирией.

"Дипломатический подъем Азербайджана не случаен. Годы энергетического партнерства и стратегическое предвидение превратили Баку в надежного регионального игрока. (...) Азербайджан - одна из немногих стран, способных поддерживать параллельные и сбалансированные отношения как с Израилем, так и с мусульманским миром. Официальный Баку на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Израилем, особенно в области обороны, разведки и технологий", - отмечается в материале.

Обозреватель подчеркивает, что, несмотря на плодотворное сотрудничество с Израилем, Азербайджан никогда не проводил враждебную политику в отношении Сирии: "Сегодня страна, охваченная войной (Сирия - ред.), остро нуждается в экономическом партнерстве и помощи в восстановлении. Баку выходит на этот рынок с энергетическими проектами и поддержкой инфраструктуры".

Говоря о растущей репутации Азербайджана как нейтральной и надежной площадки для диалога, он упомянул, что Баку "без лишнего шума" организует технические переговоры по "урегулированию конфликта" между Израилем и Турцией относительно Сирии.

Согласно автору материала, ряд факторов повышают шансы Азербайджана на успех как эффективного медиатора: "1) Сбалансированная политика: конструктивные отношения как с Израилем , так и с мусульманскими государствами; 2) Энергетическая дипломатия: экономическое влияние как крупного экспортера нефти и газа. 3) Стратегический союз с Турцией: тандем Анкара-Баку открывает ключевые дипломатические двери в регионе. 4) Светское управление: неидеологический, прагматичный подход Азербайджана".

Версия на азербайджанском языке KİV: Bakı Yaxın Şərq danışıqlarında aparıcı vasitəçiyə çevrilir
Версия на английском языке Media: Azerbaijan rises as transformative Middle East mediator

Последние новости

