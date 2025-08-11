О нас

Азербайджан выделил 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 11:28
Азербайджан выделил 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству энергетики Азербайджанской Республики выделено 2,0 (два) миллиона долларов США в манатном эквиваленте.

"Опираясь на принципы гуманизма, Азербайджанская Республика на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам мира.

С связи со сложившейся в последние годы ситуацией в Украине Азербайджанское государство несколько раз отправляло гуманитарную помощь украинскому народу.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов, в том числе "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной" от 16 марта 2000 года, "Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной" от 22 мая 2008 года и "Совместной декларации президента Азербайджанской Республики и президента Украины" от 14 января 2022 года", - говорится в распоряжении.

