Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину

Россия атаковала станцию задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину

Россия десятками дронов минувшей ночью атаковала объект газотранспортной инфраструктуры Украины у границы с Румынией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минэнерго Украины.

"В ночь на 6 августа Россия осуществила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры - компрессорную станцию оператора Газотранспортной системы Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы", - говорится в информации.

Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

"Сегодня же ночью оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников. Это целенаправленный удар России сугубо по гражданской инфраструктуре против энергетики и одновременно по отношениям с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, и против нормальной жизни украинцев и всех европейцев", - говорится в информации.

На месте удара работают специалисты по установлению последствий атаки.

"Это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая в 2027 году планирует полностью отказаться от российского природного газа. Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что Москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, слова которой приводятся в пресс-релизе.

"Если россиянам будет позволено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор. Именно поэтому Россия должна отвечать за содеянное", - добавила Гринчук.