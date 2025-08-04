Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла

5 августа в Азербайджане столбики термометров поднимутся до 41 градуса.

5 августа в Азербайджане столбики термометров поднимутся до 41 градуса.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 24-29, днем - 35-39, местами до 40 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-27, днем - 35-40, местами до 41 градуса тепла, в горах ночью 18-23, днем - 29-34 градуса тепла.