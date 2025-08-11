Посол Украины в Азербайджане: На Южном Кавказе формируется новый баланс сил

О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 10:45
Договоренности между Азербайджаном и Арменией в рамках мирного процесса и парафирование сторонами текста мирного договора в Вашингтоне 8 августа демонстрируют формирование новой геополитической реальности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом написал посол Украины Юрий Гусев в своей авторской колонке.

"Завершение Минского процесса ОБСЕ, запуск масштабного инфраструктурного проекта TRIPP — "Маршрут Трампа", развитие транспортных коридоров, снятие ограничений на оборонное сотрудничество с США — все это формирует новую геополитическую реальность Каспийско-Черноморского региона и делает Азербайджан и Армению примером того, что мир может быть не только мечтой, но и результатом кропотливой ежедневной работы и невероятных усилий", - написал он.

По его мнению, парафирование мирного договора является четким сигналом о новом балансе сил в регионе. Он отметил, эти изменения ведут к ослаблению влияния Москвы на Южном Кавказе.

"Это красноречиво свидетельствует о том, что Южный Кавказ выходит из зоны российского доминирования и движется к новой эре безопасности, развития и сотрудничества. Семь пунктов совместной декларации — это не сухой перечень договоренностей, а реальный план действий: создавать будущее без войны, открывать новые транспортные маршруты, отвергать реваншистские подходы, углублять экономическое партнерство и, что самое важное, гарантировать взаимное уважение к суверенитету, территориальной целостности и границам", - считает Гусев.

Дипломат напомнил, что во время недавнего телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Украины Владимиром Зеленским, лидеры двух стран обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном. "Глава украинского государства поздравил президента Алиева и весь азербайджанский народ с достигнутыми договоренностями с Арменией при поддержке президента США Дональда Трампа ради долгосрочного мира и надежной безопасности в регионе Южного Кавказа, отметив, что мировое сообщество крайне позитивно восприняло трехстороннюю встречу в Вашингтоне и выразив надежду, что все сработает", - указал посол.

Гусев считает, что Южный Кавказ сегодня открывает новую страницу своей истории. "Искренне поздравляем наших друзей и партнеров с этой победой", подчеркнул посол, выразив надежду на скорый мир и в Украине, который будет основан на международном праве.

Версия на английском языке Ukrainian envoy to Azerbaijan: New balance of power forming in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: Cənubi Qafqazda yeni güc balansı formalaşır

