Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого

Президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа была "продуктивнее, чем ожидалось".

Президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа была "продуктивнее, чем ожидалось".

Как передает Report, об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

При этом, указывает издание, неясно, на какие уступки в вопросе прекращения огня готов пойти Кремль.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в среду в Москве. По итогам обсуждений обе стороны позитивно оценили проведенные дискуссии.

Трамп написал в Truth Social, что Уиткофф провел "крайне продуктивную встречу" с Путиным, на ней был "достигнут большой прогресс". Помощник президента РФ Юрий Ушаков также назвал разговор "конструктивным".

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским коллегой заявил, что "Россия теперь больше настроена на прекращение огня".