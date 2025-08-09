Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона

Поистине это исторический день и успех для наших стран и для нашего региона. Весь мир также выиграет от этого, поскольку это означает более справедливый мир в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Мы будем работать вместе на равных в контексте завершения и реализации "Маршрута процветания и мира Трампа", - подчеркнул премьер Армении.