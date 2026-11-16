В Киевской области при взрыве гранаты погибли четыре человека

В селе Малая Березанка Броварского района Киевской области Украины в результате взрыва гранаты погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя.

Как передает Report, об этом сообщила полиция Киевской области в телеграм-канале.

По предварительным данным, мужчина, самовольно покинувший воинскую часть, предположительно, взорвал гранату на территории частного домовладения.

"В результате детонации погибли четыре человека: он сам, две женщины и 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Полиция проводит осмотр места происшествия, устанавливаются тип взрывного устройства и все обстоятельства произошедшего.