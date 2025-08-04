Дорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям

Безопасность участников дорожного движения зависит от соблюдения правил как водителями, так и пешеходами.

Безопасность участников дорожного движения зависит от соблюдения правил как водителями, так и пешеходами.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции.

Отмечено, что несоблюдение пешеходами правил дорожного движения (ПДД), привычка переходить дорогу в неположенных местах и пренебрежение элементарными правилами безопасности являются одними из основных причин тяжелых ДТП:

"Переход дороги на красный свет светофора, пренебрежение правилами безопасности в местах с интенсивным движением, использование телефона и другие отвлекающие факторы могут привести к непоправимым последствиям. Любой участник дорожного движения, нарушивший правила, будь то водитель или пешеход, несет ответственность за свои действия".

В обращении говорится, что самый простой и эффективный способ предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов - это пользоваться пешеходными переходами, соблюдать требования светофора и быть внимательными.