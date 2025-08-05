Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте

Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП при переходе дороги в неположенном месте

На 21-м километре автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах произошло смертельное ДТП, унесшее жизни молодой женщины и ее двухлетнего сына.

Как сообщили Report, женщина переходила дорогу в неположенном месте – прямо под надземным пешеходным переходом, подвергнув тем самым опасности не только свою, но и жизнь ребенка.

Согласно заявлению Главного управления дорожной полиции, 32-летнюю Ульвию Алиеву и ее двухлетнего сына сбил житель Гобустанского района Нуран Нуриев на автомобиле "ВАЗ-21074".

От полученных травм оба пешехода скончались на месте происшествия.

"Решение перейти дорогу в неположенном месте кажется простым. Но иногда это решение приводит к трагическим последствиям, например уносит жизни матери и ее маленького ребенка. Главное управление дорожной полиции глубоко скорбит в связи с этим трагическим происшествием и еще раз предупреждает всех участников дорожного движения: каждый шаг, сделанный с нарушением правил, может стать последним", - подчеркивается в сообщении ведомства.