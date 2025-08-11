О нас

В Бангладеш растет число смертей от лихорадки денге
11 августа 2025 г. 11:01
В Бангладеш зафиксирован резкий рост случаев и смертей от лихорадки денге.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по официальным данным, с начала года вирус унес жизни 101 человека, количество зараженных достигло 24 183.

Отмечается, что только в первые дни августа умерли 19 больных. По словам энтомолога Университета Джахангирнагар Кабирула Башара, без решительных действий больницы будут переполнены. Он прогнозирует, что в августе число случаев может утроиться по сравнению с июлем и достичь пика в сентябре.

Основными причинами роста специалисты называют теплую влажную погоду, дожди и изменение климата, создающие идеальные условия для размножения комаров Aedes. Медики призывают использовать репелленты, спать под москитными сетками и устранять застойную воду, а власти – проводить координированную обработку и уборку в зонах риска.

Самым тяжелым годом для Бангладеш стал 2023-й, когда умерли 1 705 человек и было выявлено более 321 тыс. заражений.

