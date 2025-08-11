О нас

В Ханкенди проходит VII Летняя школа тюркологии

В Ханкенди проходит VII Летняя школа тюркологии В Ханкенди проходит VII Летняя школа тюркологии
Наука и образование
11 августа 2025 г. 11:03
В Ханкенди проходит VII Летняя школа тюркологии

В Ханкенди проходит церемония открытия VII Летней школы тюркологии, организованной совместно Карабахским университетом, Тюркской академией и Турецкой академией наук.

Как сообщает Report, летняя школа продлится до 17 августа.

В процессе обучения 32 молодых ученых и докторанта из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Северного Кипра и Македонии примут участие в интенсивных занятиях по различным направлениям тюркологии – лингвистике, литературоведению, истории, этнографии и культурологии - при участии 15 известных ученых и специалистов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

