В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены

ВС России ночью 8 августа атаковали дронами типа Shahed нефтебазу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива.

Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации источников, пожар удалось быстро локализовать. В результате удара четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.

Размер ущерба в настоящее время устанавливается. Проводятся срочные восстановительные работы.

Источники отмечают, что официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки.

Отметим, ранее Одесская областная прокуратура сообщала о частичном разрушении насосной станции и повреждении объектов одного из предприятий.