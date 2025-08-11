О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 10:28
Депутат: Соглашения в Вашингтоне стали очередным ударом по тем, кто выступал с антиазербайджанскими заявлениями

Соглашения, достигнутые Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, стали серьезным ударом по тем, кто ранее высказывал предвзятые заявления в адрес Баку.

Об этом в беседе с Report заявил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса, депутат Захид Орудж.

По его словам, после победы Азербайджана в Отечественной войне в регионе сформировалась новая геополитическая реальность, что вызвало усиление нападок на страну со стороны ряда государств и международных организаций в гораздо большей степени, чем во время оккупации.

Он добавил, что после встречи в США Фрэнк Паллоне, Адам Шифф и другие лица, которые в свое время делали предвзятые заявления против Азербайджана, получили очередной удар: "Они использовали 907-ю поправку для оказания давления на Баку. 8 августа на саммите в Белом доме эта поправка была отменена. Дети тех, кто в 1992 году был автором этого решения, сейчас занимают определенные посты в конгрессе. Но позиция Дональда Трампа настолько сильна, что эти силы не могут на нее повлиять".

Захид Орудж подчеркнул, что после обнародования документов, парафированных Азербайджаном и Арменией, будет нанесен очередной удар по силам, пытающимся спекулировать на этой теме. "Процессы, начатые для формирования нового мирового порядка, новой системы международных отношений и глобальной безопасности, стартовали именно под лидерством Ильхама Алиева", - заключил депутат.

Версия на английском языке MP: Agreements in Washington deal another blow to those making anti-Azerbaijani statements
Версия на азербайджанском языке Vaşinqtondakı razılaşmalar Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatlar səsləndirənlərə növbəti zərbə idi - RƏY

