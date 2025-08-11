О нас

Партия демократических реформ прокомментировала итоги визита президента Ильхама Алиева в США

Внутренняя политика
11 августа 2025 г. 11:05
Партия демократических реформ прокомментировала итоги визита президента Ильхама Алиева в США

Партия демократических реформ (ПДР) выступила с заявлением относительно результатов визита президента Ильхама Алиева в США.

Об этом Report сообщили в партии.

В заявлении подчеркивается, что соглашения, достигнутые между Азербайджаном и США в рамках визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон, а также результаты, достигнутые в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном , имеют большое историческое значение.

"Двусторонние отношения между Азербайджаном и США, существенно ухудшившиеся в период Байдена, восстановлены. Также распоряжением, подписанным президентом Дональдом Трампом, приостановлено применение 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы", которая несправедливо применялась в отношении Азербайджана в течение 33 лет".

Отмечается, что соглашение, парафированное в Белом доме, является основным показателем прихода устойчивого мира в регион.

