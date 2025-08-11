Первое судебное заседание по делу архиепископа Аджапахяна пройдет 15 августа

Первое судебное заседание по делу архиепископа Микаэла Аджапахяна пройдет 15 августа.

Первое судебное заседание по делу архиепископа Микаэла Аджапахяна пройдет 15 августа.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Микаэл Аджапахян арестован решением Ереванского суда первой инстанции на два месяца 28 июня по обвинению в публичных призывах к свержению власти в Армении.

25 июня после серии обысков и задержаний был арестован архиепископ Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба", а также ряд его сторонников. Следственный комитет Армении сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Фигурантам инкриминируется подготовка терактов, массовых беспорядков и попытка смены власти.