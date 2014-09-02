В Азербайджане главный редактор награжден орденом "За службу родине"

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Гасану Гасанову ордена "За службу родине" 3-ей степени. Как сообщает Report, Г. Гасанов был удостоен подобной награды за вклад, внесенный в развитие национальной прессы.

Отметим, что Г. Гасанов является редактором газеты “Xalq qəzeti” ("Народная газета"). Ранее, в 2005 году, Г. Гасанов был удостоен звания "Заслуженный деятель Азербайджанской Республики" за заслуги в сфере журналистики.