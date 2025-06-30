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Haber Global: Россия пытается прикрыть насилие против азербайджанцев ложью

Haber Global: Россия пытается прикрыть насилие против азербайджанцев ложью Россия пытается прикрыть насилие в Екатеринбурге ложными заявлениями.
Медиа
30 июня 2025 г. 01:50
Haber Global: Россия пытается прикрыть насилие против азербайджанцев ложью

Россия пытается прикрыть насилие в Екатеринбурге ложными заявлениями.

Как передает Report, об этом в эфире турецкого телеканала Haber Global заявили эксперты, комментируя рейд в Екатеринбурге 27 июня сотрудников ФСБ России на дома азербайджанцев, в ходе которого были убиты два человека, еще несколько получили травмы.

В репортаже под названием "Возмутительная операция России. Почему азербайджанская семья стала целью?" подчеркивается, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ проводили незаконную операцию против азербайджанцев, искали ответ на вопрос "становится ли шовинизм государственной политикой России?".

Отмечается, что 27 июня утром ФСБ совершила рейд на дома азербайджанцев в Екатеринбурге, в ходе которого были убиты двое азербайджанцев. Участники передачи особо подчеркивают, что кадры задержанных показывают, насколько ужасными были пытки в их отношении.

Приглашенные в качестве экспертов гости подчеркнули, что хотя правоохранительные органы России оправдывают эти незаконные действия якобы "расследованием" преступления, произошедшего в начале 2000-х годов, в деле имеет место ряд подозрительных нюансов.

Отмечается, что Азербайджан справедливо отреагировал на этот акт насилия, временный поверенный в делах России был вызван в азербайджанский МИД.

Выступившие напомнили, что даже спустя три дня после того как был сбит гражданский самолет "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) российские официальные лица проявили к инциденту небрежное отношение, стали озвучивать вводящие в заблуждение ложные заявления.

Эксперты подчеркнули, что на фоне событий в Екатеринбурге российские власти, как и в случае с самолетом AZAL, пытаются прикрыть совершенное насилие ложными заявлениями.

Подробнее в видеоматериале:

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Версия на азербайджанском языке Видео“Haber Global”: Rusiya azərbaycanlılara qarşı zorakılıqlara yalanlarla don geyindirməyə çalışır

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