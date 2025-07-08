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Бахар Мурадова: Пресса - одна из ключевых составляющих демократического общества и мира

Бахар Мурадова: Пресса - одна из ключевых составляющих демократического общества и мира Пресса является одной из ключевых составляющих демократического общества и мира.
Медиа
8 июля 2025 г. 13:28
Бахар Мурадова: Пресса - одна из ключевых составляющих демократического общества и мира

Пресса является одной из ключевых составляющих демократического общества и мира.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии СМИ".

По ее словам, по мере развития общества, развивается и пресса.

"В период правления общенационального лидера Гейдара Алиева пресса достигла своего наивысшего развития. Его наиболее значимым достижением в этой сфере стала отмена цензуры. Он всегда хотел видеть прессу свободной. Гейдар Алиев придавал большое внимание семейным ценностям и призывал средства массовой информации быть внимательными при освещении данной темы. Потому что семья составляет основу нашего развития. Сегодня данную политику общенационального лидера продолжает президент Ильхам Алиев", - подчеркнула Б.Мурадова.

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Mətbuat demokratik düşüncəli cəmiyyətin arxasında dayanan ən vacib sahələrdəndir

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