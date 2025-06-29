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Телеканал Haber Global обсудил зверства в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге

Телеканал Haber Global обсудил зверства в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге Турецкий телеканал Haber Global организовал обсуждение с участием экспертов по поводу зверств, совершённых в российском городе Екатеринбург в отношении азербайджанцев.
Медиа
29 июня 2025 г. 00:51
Телеканал Haber Global обсудил зверства в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге

Турецкий телеканал Haber Global организовал обсуждение с участием экспертов по поводу зверств, совершённых в российском городе Екатеринбург в отношении азербайджанцев.

Как передает Report, в передаче приняли участие представители профессорско-преподавательского состава университетов и политические эксперты. Они решительно осудили насилие против азербайджанцев, в том числе пытки, убийства, а также давление и преследование представителей диаспоры.

Председатель Правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция–Азербайджан, профессор Айгюн Аттар заявила, что эти события, ставшие результатом кремлёвской политики, произошли без какой-либо юридической основы. По её словам, происходящее нельзя считать случайностью.

"Невозможно представить, чтобы какая-либо силовая структура в России действовала без ведома Путина. Эти события, произошедшие вскоре после того, как Азербайджан оказал помощь в эвакуации российских граждан из Ирана, вызывают недоумение", — подчеркнула эксперт.

Подробности - в видеосюжете:

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global"da Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı vəhşiliklərlə bağlı müzakirələr təşkil edilib

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