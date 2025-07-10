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ЕБРР: Азербайджан становится центром "зеленого" роста и связности

ЕБРР: Азербайджан становится центром "зеленого" роста и связности ЕБРР: Азербайджан становится центром "зеленого" роста и связности
Финансы
10 июля 2025 г. 09:53
ЕБРР: Азербайджан становится центром зеленого роста и связности

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Натали Моуравидзе подчеркнула расширение партнерства с азербайджанскими финансовыми учреждениями, направленное на укрепление их возможности кредитовать местный бизнес и способствовать инклюзивному экономическому росту.

Как сообщает Report, ее слова приводятся в ежеквартальном бюллетене ЕБРР по Азербайджану.

"На нашей ежегодной встрече в Лондоне (в мае 2025 года - ред.) мы были рады принять азербайджанскую делегацию для участия в сессии на тему "Инвестиционные перспективы страны", которая подчеркнула растущую роль Азербайджана как регионального центра "зеленого" роста и связности", - подчеркнула Н.Моуравидзе.

По состоянию на 31 мая 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 991 млн евро на реализацию 34 проектов.

В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан более 3,783 млрд евро на реализацию 198 проектов. Кумулятивные выплаты банка составили 3,132 млрд евро.

В 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на финансирование 8 проектов в Азербайджане на общую сумму 199 млн евро, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке EBRD: Azərbaycan "yaşıl artım" və rabitəlilik mərkəzinə çevrilir

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