ЕБРР: Азербайджан становится центром "зеленого" роста и связности

ЕБРР: Азербайджан становится центром "зеленого" роста и связности

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Натали Моуравидзе подчеркнула расширение партнерства с азербайджанскими финансовыми учреждениями, направленное на укрепление их возможности кредитовать местный бизнес и способствовать инклюзивному экономическому росту.

Как сообщает Report, ее слова приводятся в ежеквартальном бюллетене ЕБРР по Азербайджану.

"На нашей ежегодной встрече в Лондоне (в мае 2025 года - ред.) мы были рады принять азербайджанскую делегацию для участия в сессии на тему "Инвестиционные перспективы страны", которая подчеркнула растущую роль Азербайджана как регионального центра "зеленого" роста и связности", - подчеркнула Н.Моуравидзе.

По состоянию на 31 мая 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 991 млн евро на реализацию 34 проектов.

В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан более 3,783 млрд евро на реализацию 198 проектов. Кумулятивные выплаты банка составили 3,132 млрд евро.

В 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на финансирование 8 проектов в Азербайджане на общую сумму 199 млн евро, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.