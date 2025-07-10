Траты Латвии на поддержку Украины превысили €890 млн

Власти Латвии потратили более 890 млн евро на поддержку Украины, что составляет около 0,7% ВВП балтийской республики.

Власти Латвии потратили более 890 млн евро на поддержку Украины, что составляет около 0,7% ВВП балтийской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр экономики страны Виктор Влайнис.

"Мы также должны способствовать тому, чтобы другие страны понимали необходимость предоставления Украине всей необходимой помощи для восстановления государства", - приводит его слова портал Delfi.

В апреле портал сообщил, что жители Латвии делают все меньше пожертвований в поддержку Украины и украинских беженцев, доля латвийцев, не оказывающих Киеву никакой помощи, увеличивается.