Азербайджан, Сербия и Турция реализовали первый этап программы обмена опытом в сфере медиа

Азербайджан, Сербия и Турция реализовали первый этап программы обмена опытом в сфере медиа

В Белграде (Сербия) с 23 по 27 июня реализована первая программа обмена опытом в рамках трехстороннего сотрудничества между Аудиовизуальным советом Азербайджана, Cоветом по регулированию электронных медиа Сербии и Высшим советом по радио и телевидению Турции.

Как сообщили Report в Аудиовизуальном совете, основной целью программы являлось углубление сотрудничества в сфере регулирования аудиовизуальных медиа, обмен передовым опытом и содействие созданию среды взаимного обучения.

Стороны договорились продолжить обмен опытом в будущем.