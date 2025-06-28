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Азербайджан, Сербия и Турция реализовали первый этап программы обмена опытом в сфере медиа

Азербайджан, Сербия и Турция реализовали первый этап программы обмена опытом в сфере медиа Азербайджан, Сербия и Турция реализовали первый этап программы обмена опытом в сфере медиа
Медиа
28 июня 2025 г. 15:59
Азербайджан, Сербия и Турция реализовали первый этап программы обмена опытом в сфере медиа

В Белграде (Сербия) с 23 по 27 июня реализована первая программа обмена опытом в рамках трехстороннего сотрудничества между Аудиовизуальным советом Азербайджана, Cоветом по регулированию электронных медиа Сербии и Высшим советом по радио и телевидению Турции.

Как сообщили Report в Аудиовизуальном совете, основной целью программы являлось углубление сотрудничества в сфере регулирования аудиовизуальных медиа, обмен передовым опытом и содействие созданию среды взаимного обучения.

Стороны договорились продолжить обмен опытом в будущем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Serbiya və Türkiyə arasında media sahəsində təcrübə mübadiləsi proqramının ilk mərhələsi həyata keçirilib

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