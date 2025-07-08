О нас

В Баку прошла конференция "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа"

В Баку прошла конференция "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа" В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа", организованная Агентством по развитию медиа.
Медиа
8 июля 2025 г. 13:46
В Баку прошла конференция Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа

В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа", организованная Агентством по развитию медиа.

Как сообщает Report, выступая на церемонии открытия конференции, исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов отметил, что принципы медиа, заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня находят отражение в информационной политике государства и деятельности медиа, сохраняя свою актуальность.

В панельной сессии на тему "Принципы медиа, заложенные великим лидером Гейдаром Алиевым" приняли участие председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова, член Союза писателей Азербайджана, заслуженный журналист России Михаил Гусман, член правления и председатель Совета ветеранов ПЕА Ариф Рагимзаде, депутаты Милли Меджлиса - член правления ПЕА Анар Искендеров и заслуженный журналист Вугар Рагимзаде.

Спикеры обсудили реформы, осуществленные Гейдаром Алиевым в сфере медиа, значимые шаги, предпринятые для формирования свободных и профессиональных медиа, и подчеркнули, что эти принципы и сегодня продолжают оставаться основным направлением медиаполитики государства.

В завершение мероприятия состоялся круглый стол на тему "Образовательная политика Гейдара Алиева: роль образования в повышении журналистского профессионализма".

В обсуждении, модератором которого выступила руководитель Нахчыванского регионального управления Агентства по развитию медиа Вафа Искендерова, приняли участие представители академического сообщества, работающие в сфере журналистики и коммуникаций.

Фото: Заур Мустафаев

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Medianın inkişafında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu” adlı konfrans keçirilib

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi