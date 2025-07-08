В Баку прошла конференция "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа"

В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа", организованная Агентством по развитию медиа.

В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа", организованная Агентством по развитию медиа.

Как сообщает Report, выступая на церемонии открытия конференции, исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов отметил, что принципы медиа, заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня находят отражение в информационной политике государства и деятельности медиа, сохраняя свою актуальность.

В панельной сессии на тему "Принципы медиа, заложенные великим лидером Гейдаром Алиевым" приняли участие председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова, член Союза писателей Азербайджана, заслуженный журналист России Михаил Гусман, член правления и председатель Совета ветеранов ПЕА Ариф Рагимзаде, депутаты Милли Меджлиса - член правления ПЕА Анар Искендеров и заслуженный журналист Вугар Рагимзаде.

Спикеры обсудили реформы, осуществленные Гейдаром Алиевым в сфере медиа, значимые шаги, предпринятые для формирования свободных и профессиональных медиа, и подчеркнули, что эти принципы и сегодня продолжают оставаться основным направлением медиаполитики государства.

В завершение мероприятия состоялся круглый стол на тему "Образовательная политика Гейдара Алиева: роль образования в повышении журналистского профессионализма".

В обсуждении, модератором которого выступила руководитель Нахчыванского регионального управления Агентства по развитию медиа Вафа Искендерова, приняли участие представители академического сообщества, работающие в сфере журналистики и коммуникаций.

Фото: Заур Мустафаев