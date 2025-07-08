В Азербайджане предлагают обновить программу по журналистике с учетом развития цифровых медиа

Название и учебная программа специальности "журналистика" нуждаются в обновлении в соответствии с современными требованиями.

Как сообщает Report, об этом заявил заслуженный журналист Гулу Магеррамли на круглом столе в рамках конференции на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа".

По его словам, стремительное развитие цифровых медиа и рост требований к профессиональным навыкам журналистов делают такие изменения необходимыми.

Магеррамли отметил, что студенты первого курса на факультете журналистики обычно романтически подходят к данной профессии: "Однако через некоторое время понимают, что можно сменить такой подход и объективно передавать реалии".