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В Азербайджане предлагают обновить программу по журналистике с учетом развития цифровых медиа

В Азербайджане предлагают обновить программу по журналистике с учетом развития цифровых медиа
Медиа
8 июля 2025 г. 14:44
В Азербайджане предлагают обновить программу по журналистике с учетом развития цифровых медиа

Название и учебная программа специальности "журналистика" нуждаются в обновлении в соответствии с современными требованиями.

Как сообщает Report, об этом заявил заслуженный журналист Гулу Магеррамли на круглом столе в рамках конференции на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа".

По его словам, стремительное развитие цифровых медиа и рост требований к профессиональным навыкам журналистов делают такие изменения необходимыми.

Магеррамли отметил, что студенты первого курса на факультете журналистики обычно романтически подходят к данной профессии: "Однако через некоторое время понимают, что можно сменить такой подход и объективно передавать реалии".

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Версия на азербайджанском языке Jurnalistika ixtisasının tədris proqramının müasir tələblərə uyğun şəkildə yenilənməsi təklif olunur

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