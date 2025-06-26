В рамках визита в Китай азербайджанская делегация посетила Китайскую медиагруппу и Китайский университет коммуникаций.
Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию медиа.
Во время встречи в Китайской медиагруппе состоялся обмен мнениями по вопросам информационной политики, цифровой трансформации, возможностей многоязычного вещания и современных технологических подходов.
Стороны обменялись мнениями о развитии международного сотрудничества в сфере медиа, расширении обмена контентом и изучении технологических инноваций.
Затем делегация посетила Китайский университет коммуникаций. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в области медиаобразования, профессионального развития студентов, расширения возможностей практического опыта и реализации совместных академических инициатив.
Также было уделено внимание возможностям создания совместных проектов и платформ в будущем.