Азербайджанская делегация посетила Китайскую медиагруппу и Китайский университет коммуникаций

В рамках визита в Китай азербайджанская делегация посетила Китайскую медиагруппу и Китайский университет коммуникаций.

В рамках визита в Китай азербайджанская делегация посетила Китайскую медиагруппу и Китайский университет коммуникаций.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию медиа.

Во время встречи в Китайской медиагруппе состоялся обмен мнениями по вопросам информационной политики, цифровой трансформации, возможностей многоязычного вещания и современных технологических подходов.

Стороны обменялись мнениями о развитии международного сотрудничества в сфере медиа, расширении обмена контентом и изучении технологических инноваций.

Затем делегация посетила Китайский университет коммуникаций. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в области медиаобразования, профессионального развития студентов, расширения возможностей практического опыта и реализации совместных академических инициатив.

Также было уделено внимание возможностям создания совместных проектов и платформ в будущем.