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Пополнение баланса проездных карт в Сумгайыте стало проблемой

Пополнение баланса проездных карт в Сумгайыте стало проблемой После внедрения карточной системы в маршрутных автобусах города Сумгайыт возникли проблемы с использованием проездных карт. Пассажиры жалуются, что загруженные на карты деньги либо садятся на баланс с опозданием, либо не садятся вовсе.
Инфраструктура
13 октября 2021 г. 11:41
Пополнение баланса проездных карт в Сумгайыте стало проблемой

После внедрения карточной системы в маршрутных автобусах города Сумгайыт возникли проблемы с использованием проездных карт. Пассажиры жалуются, что загруженные на карты деньги либо садятся на баланс с опозданием, либо не садятся вовсе.

В Управлении по автомобильному транспорту и пассажироперевозкам при главе Исполнительной власти города Сумгайыт Report сообщили, что ведется работа по решению данной проблемы: "Технические проблемы устраняются по мере их возникновения. Сейчас этим занимается технический персонал".

"Могут быть определенные задержки в пополнении баланса, но то, что деньги не садятся на счет, такого быть не может", - отметили в управлении.

В Сумгайыте с 28 сентября внедрена карточная система оплаты на маршрутных автобусах. Пассажиры приобретают проездные карты у водителей автобусов. Их стоимость составляет 2 маната.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda avtobus kartlarına pul yükləmək problemə çevrilib

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