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АЖД открыла площадку в Сианьском порту и назначила своего представителя

АЖД открыла площадку в Сианьском порту и назначила своего представителя 10:11
Инфраструктура
11 июля 2025 г. 11:16
АЖД открыла площадку в Сианьском порту и назначила своего представителя

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначили представителя в китайском порту Сиань, а также открыли контейнерную площадку пропускной способностью 20 тыс. TEU в год.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, эти работы были проведены в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между АЖД и китайской компанией Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. Данный документ определяет новые направления сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и транзита, а также в реализации цифровых проектов.

Новая площадка будет обслуживать грузопотоки по Среднему коридору, а также способствовать ускоренному обмену информацией благодаря прямому доступу к операционной системе порта.

Глава АЖД Ровшан Рустамов назвал подписание Меморандума о взаимопонимании, назначение представителя АДЖ в порту Сиань и открытие контейнерной площадки, а также обеспечение представителям АДЖ доступа к операционной системе порта Сиань для быстрого обмена информацией важным шагом в расширении возможностей Среднего коридора и развитии сотрудничества по увеличению грузопотоков по этому коридору.

Кроме того отмечалось, что эти шаги призваны усилить транспортные связи между Азербайджаном и Китаем и увеличить объем перевозок по Транскаспийскому маршруту.

Напомним, что в марте этого года из порта Сиань по Среднему коридору был отправлен первый контейнерный блок-поезд. Первый поезд преодолел расстояние до Баку за 11 дней. В ноябре прошлого года из Азербайджана в порт Сиань в Китае был отправлен первый экспортный блок-поезд с 62 сорокафутовыми контейнерами. В настоящее время из Баку в Сиань отправляются два блок-поезда в месяц. В результате для местных предпринимателей создана возможность напрямую выводить свои грузы на китайский рынок.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərbaycan Dəmir Yolları” və Çin şirkəti Anlaşma Memorandumu imzalayıblar

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