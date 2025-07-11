Азербайджан и Китай договорились о сотрудничестве в области гражданской авиации

09:44

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Администрация гражданской авиации Китая (Civil Aviation Administration of China - CAAC) подписали документ о сотрудничестве в авиационной сфере.

Как передает Report со ссылкой на министерство, речь идет о сотрудничестве в различных сферах гражданской авиации, включая развитие воздушного сообщения, инфраструктуру гражданской авиации, устойчивую авиацию, безопасность полетов и авиационную безопасность.

Подписание документа состоялось в ходе встречи заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Эльмина Мамедова с делегацией во главе с заместителем генерального директора CAAC Хан Цзюнем.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в области гражданской авиации, подчеркнули важность развития воздушного сообщения, совместного участия в проверках, проводимых в рамках контрольных мероприятий по обмену опытом, организации тренингов и сотрудничества в развитии инфраструктуры гражданской авиации", - говорится в информации.

Это первая встреча государственных ведомств после подписания президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином 23 апреля текущего года "Совместного заявления об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства".