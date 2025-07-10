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Бакметрополитен привлечет кредит от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Бакметрополитен привлечет кредит от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 17:06
Инфраструктура
10 июля 2025 г. 17:21
Бакметрополитен привлечет кредит от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Часть мероприятий по развитию метро в рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы будет профинансирована за счет кредита Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В настоящее время продолжается работа по подготовке проекта "Расширение Бакинского метрополитена", включающего инвестиции в развитие метро, а также ведутся переговоры с AIIB и Азиатским банком развития (АБР).

Сотрудничество с АБР будет охватывать три ключевых направления: повышение энергоэффективности, эффективная эксплуатация инфраструктуры метро и внедрение современных технологий, включая ИИ и решения на основе аналитики данных.

Ожидается, что до конца 2025 года начнется реализация ряда мероприятий при технической поддержке АБР. На начальном этапе планируется исследование необходимых областей и подготовка соответствующих технических заданий, формирование фонда технической помощи и экспертной группы, а также предпринять др. шаги.

Отметим, что АБР ранее заявил о готовности предоставить до $1 млрд на развитие метро в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankından kredit cəlb edəcək - EKSKLÜZİV

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