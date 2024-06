Микаил Джаббаров поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю 2 июня - профессионального праздника работников гражданской авиации Азербайджана.

Как сообщает Report, пост размещен на его странице в социальной сети "X".

"2 июня в нашей стране профессиональный праздник представителей гражданской авиации, которые играют важную роль в удовлетворении спроса на воздушный транспорт, развитии различных отраслей экономики, установлении экономических связей с зарубежными странами. Поздравляем работников гражданской авиации по случаю этой знаменательной даты, желаем всегда безопасного полета, ясного неба и приятных путешествий", - говорится в публикации.