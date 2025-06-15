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Нетаньяху: Тегеран намеревался передать ядерное оружие хуситам

Нетаньяху: Тегеран намеревался передать ядерное оружие хуситам Тегеран намеревался передать ядерное оружие своим союзникам, в том числе хуситам из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".
Другие страны
15 июня 2025 г. 21:30
Нетаньяху: Тегеран намеревался передать ядерное оружие хуситам

Тегеран намеревался передать ядерное оружие своим союзникам, в том числе хуситам из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Согласно нашим разведданным, они намереваются передать свое ядерное оружие хуситам и другим своим союзникам. Это ядерный терроризм мирового масштаба, это угрожает всем", - сказал он.

Нетаньяху вновь заявил, что Израиль не может "допустить появления у Ирана ядерного оружия". Премьер еврейского государства также подчеркнул, что заранее предупредил американского лидера Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану.

"Я поддерживал постоянный контакт с президентом Трампом. Мы знаем друг друга много лет. И, безусловно, мы заранее предупредили наших американских друзей и президента Трампа <...>", - заявил Нетаньяху.

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Версия на азербайджанском языке Netanyaһu: Teһran nüvə silahını һusilərə ötürməyi planlaşdırırdı

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