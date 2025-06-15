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Азербайджанские борцы завоевали комплект медалей в последний день чемпионата Европы

Азербайджанские борцы завоевали комплект медалей в последний день чемпионата Европы Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали комплект медалей в последний день чемпионата Европы U-17 в столице Северной Македонии Скопье.
Индивидуальные
15 июня 2025 г. 22:26
Азербайджанские борцы завоевали комплект медалей в последний день чемпионата Европы

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали комплект медалей в последний день чемпионата Европы U-17 в столице Северной Македонии Скопье.

Как сообщает Report, сегодня определились победители в весовых категориях 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

Рамал Миргусейнов (51 кг), одолев в серии утешительных поединков представителя Турции Бугру Кавака – 2:1 и армянина Вагана Азаряна – 10:6, взял бронзовую медаль.

Гасан Гасанов (60 кг) в напряженной борьбе в финале минимально уступил (4:5) украинцу Зорабу Алоеву и стал обладателем серебряной медали.

Саид Пашаев (92 кг) в решающей встрече сошелся с россиянином Абдуразаком Шабановым. Выиграв захватывающую схватку со счетом 6:5, Пашаев в очередной раз стал чемпионом Европы. Примечательно, что в прошлом году Саид одержал победу на континентальном первенстве в греко-римской борьбе.

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала на чемпионате Европы 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Накануне Раван Гасанзаде (48 кг) и Руслан Ализаде (55 кг) стали чемпионами, а Хаким Тагиев (110 кг) занял третье место.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatının son günündə bir dəst medal qazanıblar

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