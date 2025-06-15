Посольство США призывает своих граждан покинуть Иран через границу с Азербайджаном

Виртуальное посольство США в Иране призвало своих граждан покинуть эту страну.

Виртуальное посольство США в Иране призвало своих граждан покинуть эту страну.

Как передает Report , соответствующее уведомление опубликовано на веб-сайте виртуального представительства.

"Граждане США не должны посещать Иран ни по каким причинам, а если они там находятся, должны немедленно покинуть Иран. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в убежище в течение длительного времени", – отмечается в уведомлении.

Напоминается, что Вашингтон не имеет дипломатических или консульских отношений с Тегераном, а в качестве стороны, защищающей интересы США, выступает Швейцария.

Посольство предложило своим гражданам покинуть Иран через границу с Азербайджаном, Арменией или Турцией.

"Сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, но граждане США могут въехать в Азербайджан через пограничный пункт "Астара" 15 июня по специальному разрешению", – сообщило виртуальное представительство.

Отмечается, что американцы должны получить разрешение от правительства Азербайджана перед тем, как отправиться на границу. "Посольство США в Баку должно организовать это", – подчеркивается в уведомлении.

Представительство сообщило, что граждане, желающие перейти в Азербайджан, должны связаться с посольством США в Баку.

Ранее стало известно, что в Баку положительно ответили на обращения ряда иностранных государств с просьбой оказать содействие вывозу их граждан из Ирана.