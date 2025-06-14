В Казахстане началось строительство коридора "Центр - Запад" с выходом на ТМТМ

В Костанайской области Казахстана дан старт строительству автодорожного коридора “Центр – Запад” с выходом на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

В Костанайской области Казахстана дан старт строительству автодорожного коридора “Центр – Запад” с выходом на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство транспорта Казахстана

Проект реализуется по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева и входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны.

Начало работ состоялось одновременно в городе Аркалык и в селе Торгай Жангельдинского района Костанайской области. Строительство охватывает автодорогу по маршруту Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз общей протяженностью 865 км.

“Новый автомобильный коридор обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны, а также создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Благодаря реализации проекта расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км”, - говорится в информации.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

В 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.