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Группу российских ученых эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Группу российских ученых эвакуировали из Ирана в Азербайджан Из Ирана в Азербайджан вывезли 14 российских ученых.
В регионе
15 июня 2025 г. 22:08
Группу российских ученых эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Из Ирана в Азербайджан вывезли 14 российских ученых.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Группа из 14 российских ученых-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта", - говорится в сообщении.

В‍‌‌‌‌ ​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​составе делегации находились сотрудники подведомственных Минобрнауки России организаций, в частности, заместитель директора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

"После начала боевых действий ученые были доставлены на территорию российского посольства, откуда сегодня выехали в Азербайджан", - указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группа граждан Российской Федерации, работающих на территории Ирана в нефтяном секторе, а также члены их семей эвакуированы в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup rusiyalı alim İrandan Azərbaycana təxliyə edilib

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