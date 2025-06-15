Группу российских ученых эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Из Ирана в Азербайджан вывезли 14 российских ученых.
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"Группа из 14 российских ученых-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта", - говорится в сообщении.
В составе делегации находились сотрудники подведомственных Минобрнауки России организаций, в частности, заместитель директора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
"После начала боевых действий ученые были доставлены на территорию российского посольства, откуда сегодня выехали в Азербайджан", - указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что группа граждан Российской Федерации, работающих на территории Ирана в нефтяном секторе, а также члены их семей эвакуированы в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".