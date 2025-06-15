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В результате иранских ударов по Израилю погибли пятеро граждан Украины

В результате иранских ударов по Израилю погибли пятеро граждан Украины В результате ракетного удара Вооруженных сил Ирана по Израилю погибли пять украинцев, в том числе трое детей.
Другие страны
15 июня 2025 г. 23:57
В результате иранских ударов по Израилю погибли пятеро граждан Украины

В результате ракетного удара Вооруженных сил Ирана по Израилю погибли пять украинцев, в том числе трое детей.

Как передает Report, об этом Украинской службе "Радио Свобода" сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

"По предварительной информации посольства Украины в Израиле, в результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю 14 июня и попадания ракеты в жилой дом в Бат-Яме погибли пять граждан Украины, в том числе трое несовершеннолетних детей", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что личности погибших устанавливаются: "Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами для установления личностей погибших и организации процедуры репатриации тел".

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Версия на азербайджанском языке İranın İsrailə raket hücumunda 5 ukraynalı ölüb

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