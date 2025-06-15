AZAL выполнил первый рейс в турецкий Международный аэропорт Чукурова

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 15 июня успешно выполнил первый прямой рейс из Баку в новый Международный аэропорт Чукурова, расположенный между турецкими городами Адана и Мерсин.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 15 июня успешно выполнил первый прямой рейс из Баку в новый Международный аэропорт Чукурова, расположенный между турецкими городами Адана и Мерсин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно информации, рейсы по новому направлению выполняются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, — что обеспечит дополнительные удобства также для пассажиров, следующих в другие близлежащие районы.

Перед вылетом в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев было организовано торжественное мероприятие для пассажиров. В аэропорту Чукурова рейс также был тепло встречен, а всем пассажирам вручили сладости.

Новый маршрут AZAL внесет важный вклад в укрепление авиасообщения между двумя братскими странами.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.