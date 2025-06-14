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AZAL увеличивает частоту рейсов по ряду направлений

AZAL увеличивает частоту рейсов по ряду направлений В связи с ростом пассажиропотока Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в июне увеличивает частоту полетов по внутреннему и международным направлениям.
Инфраструктура
14 июня 2025 г. 18:15
AZAL увеличивает частоту рейсов по ряду направлений

В связи с ростом пассажиропотока Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в июне увеличивает частоту полетов по внутреннему и международным направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

По маршруту Баку – Нахчыван – Баку уже запланированы дополнительные рейсы в связи с высоким спросом. В период длительных выходных, связанных с праздничными днями июня, их количество будет увеличено: в отдельные дни планируется до 12 рейсов в сутки. При дальнейшем росте спроса возможно добавление еще большего количества дополнительных рейсов. В целом в течение июня по направлению Нахчыван запланировано выполнение более 430 рейсов, включая регулярные и дополнительные.

По маршруту Баку – Стамбул – Баку дополнительные рейсы запланированы на 26 и 29 июня, что увеличит общее количество рейсов до трех в сутки.

Также с 2 июля авиакомпания расширяет программу полетов в страны Центральной Азии. Дополнительные рейсы в Ташкент будут выполняться по вторникам, в Алматы — по средам, в Астану — по четвергам. По каждому направлению планируется по шесть рейсов в неделю.

AZAL рекомендует пассажирам заранее планировать поездки. Ознакомиться с расписанием полетов и приобрести авиабилеты можно через официальный сайт www.azal.az, мобильное приложение, а также у аккредитованных агентств.

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Версия на азербайджанском языке AZAL bəzi istiqamətlər üzrə uçuşların sayını artırır

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